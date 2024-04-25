    
Главная Новини Харкова Суспільство Громадське обговорення: у Харкові пропонують перейменувати понад 160 топонімів
25.04.2024  08:49   Рита Парфенова

Громадське обговорення: у Харкові пропонують перейменувати понад 160 топонімів

У Харкові пропонують перейменування понад 160 топонімів, що пов'язані з країною-агресором.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, громадське обговорення з цього питання триває, а мешканцям надається можливість подати свої пропозиції або зауваження до 26 квітня.

Серед запропонованих змін: перейменувати вулицю Верещагіна на вулицю Мирослава Скорика, провулок Воробйова на узвіз Скрипниківський, вулицю Карамзіна на вулицю Славетну, а провулок Красноярський на провулок Юрія Вороного - на честь українського хірурга, який першим у світі здійснив трансплантацію нирки.

Детальніше з усіма пропозиціями можна ознайомитися тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій - до 26 квітня.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває громадське обговорення щодо перейменування 208 топонімів до 25 квітня 2024 року.

 

Тэги:  перейменування, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.04 Суспільство У Харкові проходить електронне голосування щодо перейменування станції метро «Пушкінська» 23.04 Суспільство Громадське обговорення: у Харкові пропонують перейменувати дві сотні топонімів 29.03 Суспільство Громадське обговорення: які вулиці та провулки Харкова хочуть перейменувати
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 