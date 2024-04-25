Громадське обговорення: у Харкові пропонують перейменувати понад 160 топонімів

Серед запропонованих змін: перейменувати вулицю Верещагіна на вулицю Мирослава Скорика, провулок Воробйова на узвіз Скрипниківський, вулицю Карамзіна на вулицю Славетну, а провулок Красноярський на провулок Юрія Вороного - на честь українського хірурга, який першим у світі здійснив трансплантацію нирки.

Детальніше з усіма пропозиціями можна ознайомитися тут.



Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій - до 26 квітня.

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