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23.04.2024  10:19   Рита Парфенова

Громадське обговорення: у Харкові пропонують перейменувати дві сотні топонімів

У Харкові триває громадське обговорення щодо перейменування 208 топонімів до 25 квітня 2024 року.


Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором та її союзниками.

 

Серед пропозицій перейменування вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором, включають:

  • Вулицю Аерофлотську на вулицю Антонова;
  • Вулицю Бакуніна на вулицю Багату;
  • Вулицю Васнецова на вулицю Всеволода Нестайка;
  • Провулок Невельський на провулок Капитолівський;
  • Провулок Сибірський на Барбарисовий;
  • В'їзд Суворова на в'їзд Портретний;
  • Вулицю Сибірську на вулицю Поліську;
  • Вулицю Пєшкова на вулицю Тараса Редькіна;
  • Вулицю Муравйова на вулицю Анютинську;
  • Вулицю Калузьку на вулицю Норвезьку.

Детальніше з усіма пропозиціями можна ознайомитися тут.

Для подання пропозицій або зауважень щодо перейменування топонімів можна скористатися адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або зателефонувати за номером (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій - до 25 квітня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.
Тэги:  перейменування, харків
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