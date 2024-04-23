Громадське обговорення: у Харкові пропонують перейменувати дві сотні топонімів

Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду, харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць
, назви яких пов’язані з країною-агресором та її союзниками.
Серед пропозицій перейменування вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором, включають:
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Вулицю Аерофлотську на вулицю Антонова;
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Вулицю Бакуніна на вулицю Багату;
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Вулицю Васнецова на вулицю Всеволода Нестайка;
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Провулок Невельський на провулок Капитолівський;
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Провулок Сибірський на Барбарисовий;
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В'їзд Суворова на в'їзд Портретний;
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Вулицю Сибірську на вулицю Поліську;
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Вулицю Пєшкова на вулицю Тараса Редькіна;
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Вулицю Муравйова на вулицю Анютинську;
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Вулицю Калузьку на вулицю Норвезьку.
Детальніше з усіма пропозиціями можна ознайомитися тут.
Для подання пропозицій або зауважень щодо перейменування топонімів можна скористатися адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або зателефонувати за номером (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій - до 25 квітня.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у місті Харкові перейменували
18 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.