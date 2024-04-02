02.04.2024 12:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов перейменував низку російських та імперських топонімів у Харкові

У місті Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.



Фото з відкритих джерел

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Так, вулиця Бакуліна тепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах), вулиця Біломорська - вулицею Фінською, а вулиця Байкальська - вулицею Сніжною.

Провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький, а вулицю Кронштадтську - на вулицю Литовську, провулок Алтайський - на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера - на в’їзд Глісада Джуса (на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним «Джус»).

Також вулиця Красноуральська стала вулицею Низинною, вулиця Іртиська - вулицею Мерлинською, провулок Іртиський - провулком Чепельським, вулицю Іжевську перейменували на вулицю Цукрову, а однойменний провулок носить назву Заможного. Провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути, провулок Ельбруський перейменували на провулок Буковельський, а провулок Єльнінський - на провулок Барвистий.

Крім того, вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок - Скандинавським, а в’їзд - Лірницьким.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові покроково відновлюють роботу електротранспорту.