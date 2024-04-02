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02.04.2024  12:35   Віталій Хінєвіч

Харків'янин, який кидав запальну суміш в будинок відбуватиме строк за ґратами

Прокурори довели, що протягом місяця, а саме з середини жовтня по листопад 2023 року пізно ввечері безробітний чоловік кидав у будинок у Харкові «коктейлі Молотова».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Встановлено, що у помешканні проживає водій однієї з окружних прокуратур м. Харкова разом зі своєю дружиною.
 
Під час чергової спроби кинути «коктейлі Молотова» в приватне домоволодіння правоохоронці викрили 28-річного харківʼянина. До винесення  вироку він перебував під вартою.
 
У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та додав, що хотів помститися потерпілому через особисті неприязні стосунки.
 
Вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. За сукупністю злочинів чоловіку призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що жительку Куп’янського району підозрюють у скоєнні колабораціонізму.
 
Тэги:  події, харків
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