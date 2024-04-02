Харків'янин, який кидав запальну суміш в будинок відбуватиме строк за ґратами

Прокурори довели, що протягом місяця, а саме з середини жовтня по листопад 2023 року пізно ввечері безробітний чоловік кидав у будинок у Харкові «коктейлі Молотова».
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День сприятливий для спілкування та пошуку компромісів. Зірки підтримають організованість та здатність знаходити спільну мову.
З самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Щорічно у день народження казкаря Ганса Християна Андерсена весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги.
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