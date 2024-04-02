02.04.2024 12:35 Віталій Хінєвіч

Харків'янин, який кидав запальну суміш в будинок відбуватиме строк за ґратами

Прокурори довели, що протягом місяця, а саме з середини жовтня по листопад 2023 року пізно ввечері безробітний чоловік кидав у будинок у Харкові «коктейлі Молотова».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що у помешканні проживає водій однієї з окружних прокуратур м. Харкова разом зі своєю дружиною.

Під час чергової спроби кинути «коктейлі Молотова» в приватне домоволодіння правоохоронці викрили 28-річного харківʼянина. До винесення вироку він перебував під вартою.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та додав, що хотів помститися потерпілому через особисті неприязні стосунки.

Вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. За сукупністю злочинів чоловіку призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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