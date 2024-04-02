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02.04.2024  12:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові планують оновити 38 кілометрів внутрішньобудинкових систем

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» у поточному році планують оновити 38 км мереж у 540 будинках комунальної форми власності, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 2 квітня, заступник директора комплексу «Харківводовідведення» Олексій Кучеревський, за перший квартал поточного року бригади вже провели масштабні ремонтні роботи у 172 будинках, де переклали 7.8 км комунікацій із встановленням нового обладнання.
 
«Лише за минулий тиждень наші майстри привели у належний стан внутрішньобудинкові системи у 33 будинках, ще 13 об'єктів у роботі. Зокрема, продовжуємо реконструкцію внутрішніх трубопроводів у будинках бульваром Івана Каркача, проспектом Тракторобудівників, вулицями – Волонтерською, Сергія Тархова, Гвардійців-Широнінців. Попередньо виконуємо всі підготовчі процеси, щоби навіть значні ремонти проводити з мінімально скороченим періодом відключення послуг», - зазначив Олексій Кучеревський.
 
За його словами, ремонтники продовжують щодня оперативно усувати аварійні ситуації, що виникають на системах, так лише за минулий тиждень ліквідували понад 1000 дефектів на мережах, а з початку року відпрацювали 16 тисяч звернень харків'ян.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові покроково відновлюють роботу електротранспорту.
 
Тэги:  жкг, харків
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