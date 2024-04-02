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02.04.2024  13:35   Віталій Хінєвіч

"Не треба нагнітати ситуацію" : про життя Харкова під час атаки ворожого ІПСО - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що немає хвилі відтоку городян, передає РЕДПОСТ .

 
«Ми не бачимо хвиль відтоку харків'ян із міста, що люди тікають із нього. Люди спокійно працюють, ходять на роботу, відвідують магазини, ринки, аптеки, АЗС», - сказав Ігор Терехов.
 
Також, за його словами, в місті працює все необхідне, щоб люди жили і працювали.
 
«У місті немає жодної паніки. Хочу подякувати підприємцям, харків'янам, які сьогодні спокійно витримують всі ці виклики, які несе противник»,- зазначив мер міста.
 
Ігор Терехов додав, що на сьогоднішній день у Харкові перебуває близько 1,3 мільйона мешканців.
 
«Я вважаю, що не треба нагнітати ситуацію довкола евакуації. І також хочу сказати, що ми маємо досвід війни, ми віримо в ЗСУ», - резюмував міський голова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові покроково відновлюють роботу електротранспорту.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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