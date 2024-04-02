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02.04.2024  14:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині продовжують горіти сухостії

Надзвичайники гасили пожежі, які виникли на відкритих територіях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
1 квітня о 12:49  на телефон  Служби порятунку  надійшло повідомлення про пожежу у с. Малинівка Чугуївського району. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що палає суха трава на площі 1,5 га. Пожежу о 17:40 ліквідовано. 
 
О 15:13 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння у с. Зоряне Красноградського району. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить сухостій на площі 0,9 га. Пожежу ліквідовано о 16:01.
 
 
Крім цього о 20:12 на телефон «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави у смт Слобожанське Чугуївського району. Пожежу на площі 100 кв.м.  ліквідовано о  20:35.
 
Також, о 18:04 надійшло повідомлення про пожежу господарчих споруд та очерету на території садівничого товариства «Милосердя» Малинівської тергромади Чугуївського району. Пожежу на площі 1000 кв. м. ліквідовано о 22:30.
 
Пострадавших не має, причини пожеж встановлюють фахівці.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень у Харківській області ліквідували 384 пожежі в природних екосистемах.
 
Тэги:  пожежа, харків
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