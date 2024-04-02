02.04.2024 14:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині продовжують горіти сухостії

Надзвичайники гасили пожежі, які виникли на відкритих територіях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

1 квітня о 12:49 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у с. Малинівка Чугуївського району. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що палає суха трава на площі 1,5 га. Пожежу о 17:40 ліквідовано.

О 15:13 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння у с. Зоряне Красноградського району. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить сухостій на площі 0,9 га. Пожежу ліквідовано о 16:01.

Крім цього о 20:12 на телефон «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави у смт Слобожанське Чугуївського району. Пожежу на площі 100 кв.м. ліквідовано о 20:35.

Також, о 18:04 надійшло повідомлення про пожежу господарчих споруд та очерету на території садівничого товариства «Милосердя» Малинівської тергромади Чугуївського району. Пожежу на площі 1000 кв. м. ліквідовано о 22:30.

Пострадавших не має, причини пожеж встановлюють фахівці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень у Харківській області ліквідували 384 пожежі в природних екосистемах.