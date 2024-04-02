    
Главная Новини Харкова Влада Настрій у харків'ян бойовий: Ігор Терехов прокоментував чутки, що розповсюджуються ворожими ЗМІ
02.04.2024  14:40   Віталій Хінєвіч

Настрій у харків'ян бойовий: Ігор Терехов прокоментував чутки, що розповсюджуються ворожими ЗМІ

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону прокоментував чутки, які розповсюджує ворог щодо «окупації міста», передає РЕДПОСТ .

 
«Плани росіян не змінювалися з початку війни. І вони 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна проти України, намагалися окупувати Харків, всю країну. Однак це їм не вдалося.
Я також хочу сказати, що не важливо, які у ворога плани, важливо те, як ми даватимемо відсіч. 
 
Завдяки нашим військовим, бійцям територіальної оборони, усім громадянам у 2022 році нам це вдалося і безумовно, і сьогодні, якщо вони мають такі плани, відстоїмо наше місто, Україну», - сказав Ігор Терехов.
 
Водночас він додав, що у харків'ян настрій бойовий, а також не фіксується відплив людей з міста.
 
«Настрій бойовий у Харкова. Він завжди бойовий у харків'ян. Дуже багато різних чуток. Це ІПСО, це війна. Також війна  інформаційна проти всією України. Ми не бачимо хвиль відтоку харків'ян із міста, що люди тікають із нього»,- сказав Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.04 Влада Метрошкола - величезний крок уперед у забезпеченні безпеки та якості освіти наших дітей - Ігор Терехов 02.04 ЖКГ Комунальники Харкова відремонтували сотні квадратних метрів дахів 02.04 Суспільство У Харкові встановлять меморіальні дошки науковцю та загиблим захисникам
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 