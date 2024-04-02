Настрій у харків'ян бойовий: Ігор Терехов прокоментував чутки, що розповсюджуються ворожими ЗМІ

02.04.2024 14:40 Віталій Хінєвіч

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону прокоментував чутки, які розповсюджує ворог щодо «окупації міста», передає РЕДПОСТ .

«Плани росіян не змінювалися з початку війни. І вони 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна проти України, намагалися окупувати Харків, всю країну. Однак це їм не вдалося.

Я також хочу сказати, що не важливо, які у ворога плани, важливо те, як ми даватимемо відсіч.

Завдяки нашим військовим, бійцям територіальної оборони, усім громадянам у 2022 році нам це вдалося і безумовно, і сьогодні, якщо вони мають такі плани, відстоїмо наше місто, Україну», - сказав Ігор Терехов.

Водночас він додав, що у харків'ян настрій бойовий, а також не фіксується відплив людей з міста.

«Настрій бойовий у Харкова. Він завжди бойовий у харків'ян. Дуже багато різних чуток. Це ІПСО, це війна. Також війна інформаційна проти всією України. Ми не бачимо хвиль відтоку харків'ян із міста, що люди тікають із нього»,- сказав Ігор Терехов.