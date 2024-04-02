02.04.2024 10:50 Віталій Хінєвіч

Жительці Куп’янського району оголосили підозру за колабораціонизм

Зловмисниця займалася видачею мешканцям Дворічанської громади матеріальної допомоги від окупаційної влади держави-агресора у розмірі 10 000 рублів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час окупації селища Дворічна жінка добровільно погодилася обійняти посаду «виконуючої обов'язки спеціаліста сектору у справах сім'ї та дітей Дворічанського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області».

Зловмисниця займалася видачею мешканцям Дворічанської громади матеріальної допомоги від окупаційної влади держави-агресора у розмірі 10 000 рублів.

Дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили 56-річній жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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