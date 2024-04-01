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01.04.2024  10:00   Віталій Хінєвіч

Працювала у дитсадку та коригувала удари по Харкову: СБУ затримала жінку

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну агентку російської розвідки, яка коригувала ракетно-дронові удари по Харкову.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилась працівниця місцевого дитячого садка. У вільний від роботи час вона допомагала рашистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі.
 
Для наведення ворожого вогню фігурантка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.
 
Перебуваючи поблизу об’єкту, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.
 
Потім отримані відомості агентка месенджером передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень з позначенням координат на Google-картах.
 
На підставі агентурного «звіту» окупанти готували повітряні атаки на місто, із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.
 
 
Завдяки оперативному реагуванню СБУ, ворожу поплічницю було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності, а потім поетапно задокументовано.
 
 
Також у цей час було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова. У подальшому співробітники СБУ затримали зловмисницю у власному помешканні.
 
За даними слідства, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 2023 року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з міста Куп’янськ, який під час захоплення райцентру втік до рф та приєднався до ворожих військ.
 
Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
 
Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові засуджено російську агентку за збір інформації про ЗСУ.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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