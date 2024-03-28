28.03.2024 15:30 Рита Парфенова

У Харкові засуджено російську агентку за збір інформації про ЗСУ

За інформацією СБУ, російську агентку, яка отримувала дані про розташування Збройних Сил України на Харківщині, засудили до восьми років ув’язнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, на основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, засуджено ще одну поплічницю ворога, яка зливала спецслужбам рф інформацію про розташування та пересування сил оборони на Харківщині.



Кіберфахівці встановили, що зловмисниця обходила вулиці Харкова, щоб зафіксувати та передати дані про наслідки ракетних обстрілів рф по території міста.



Уся комунікація із спецслужбами відбувалась за допомогою конфіденційних сторінок у соцмережах через так званого «зв’язкового».



За даними слідства, ворожою агенткою виявилась робітниця одного з навчальних закладів Харківщини.

Зловмисницю затримали у минулому році. Суд визнав її винною за поширення інформації про переміщення військ за чинним Кримінальним кодексом України та призначив вісім років позбавлення волі за ці дії.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури

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