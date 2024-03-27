27.03.2024 14:30

Викрито інформатора фсб, який наводив ворога на електропідстанції

СБУ викрила інформатора фсб, який «зливав» ворогу дані про українські електропідстанції



Фото: Владислав Абдула

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки викрила ще одного агента фсб у результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України.



Ним виявився 47-річний мешканець тимчасово окупованого міста Щастя.



За вказівкою агресора, він збирав інформацію про місця розташування та стан ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.



Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України.



Для виконання ворожого завдання чоловік дистанційно залучив свого знайомого із Харкова, посадовця регіонального підрозділу компанії Укренерго.



Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали його спільника у червні минулого року, наразі він відбуває покарання терміном у 15 років позбавлення волі.



Отриману інформацію зрадник дистанційно передавав до фсб за допомогою анонімного чату у месенджері.



Однак співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Викриття зловмисника проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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