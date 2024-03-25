Справу колаборанта з Харківщини передали до суду

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, під час незаконного вторгнення збройних сил російської федерації на територію Куп'янського району мешканець добровільно почав співпрацювати з окупантами. У червні 2022 року він добровільно прийняв посаду "в.о. помічника начальника відділу (сільського) Петропавлівського територіального відділу ВГА Куп'янського району".

Колаборант збирав документи від мешканців сіл Берестове і Піщане для оформлення так званої "матеріальної допомоги" від російської федерації, відповідав за адміністративні послуги, збирав особисті дані жителів та контролював стан благоустрою у вказаних населених пунктах. Також він брав участь у нарадах окупаційної адміністрації і виконував їх рішення та вказівки.

Наразі колаборант ухиляється від слідства і перебуває у розшуку. Обвинувачення за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова. Колаборанта судитимуть у відсутності.

За цією статтею законодавства можливе позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років, а також конфіскація майна.