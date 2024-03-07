На Харківщині судитимуть колаборантку

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, під час силового захоплення Куп'янського району збройними силами російської федерації 44-річна місцева мешканка добровільно приєдналася до окупаційної адміністрації. У червні 2022 року жінка отримала посаду "в. о. заступника начальника відділу обслуговування громадян" у так званому "відділенні пенсійного фонду Куп'янського району Харківської області".

Обвинувачена в оформленні документів щодо виплати місцевим жителям "матеріальної допомоги" у вигляді 10 тисяч російських рублів, участі у діяльності "Комісії по реалізації пенсійних прав громадян", вирішенні питань надання соціальних виплат населенню та виконанні інших доручень і вказівок керівництва.

Обвинувальний акт стосовно неї направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жінку, яка в інтернеті підтримувала дії російської федерації проти України, будуть судити за колабораційну діяльність.