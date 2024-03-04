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04.03.2024  11:35   Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть жінку, яка підтримувала росію в «одноклассниках»

Жінку, яка в інтернеті підтримувала дії російської федерації проти України, будуть судити за колабораційну діяльність.

колаборант

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, мешканка міста Вовчанськ активно виступала на користь "руського миру" у забороненій в Україні соціальній мережі "Одноклассники". Вона регулярно публікувала на своїй сторінці дописи, що підтримували державу-агресора.

Один з її постів мав такий зміст: «Мы Донбасс освободим, вернём землю людям! Шутить никто не будет. Не сдаются русские. Враг, проси пощады».

Правоохоронці викрили її як прихильницю політики Кремля. Досудове розслідування проводило Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Обвинувальний акт стосовно жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України) затверджено Харківською обласною прокуратурою та направлено до суду. Судовий процес відбудеться у Чугуївському міському суді Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила співучасника ворога, який, працюючи на заводі у Богодухівському районі, надавав допомогу російським військам під час тимчасової окупації Харківщини.
Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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