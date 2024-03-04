04.03.2024 11:47 Рита Парфенова

До судів Харківщини намагалися пронести ножі, газові балончики та електрошокові пристрої

Харків’яни та відвідувачі міста стали частіше намагатися пронести предмети підвищеної небезпеки до судових установ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.

У лютому 2024 року судовими охоронцями Харківщини масово було виявлено вогнепальну зброю, ножі та балончики сльозогінної дії, які намагалися пронести до судів Харкова та області. Судовими охоронцями не було допущено до судових установ 4489 небезпечних предметів, що на 887 одиниць більше, ніж у попередньому місяці.

Лідерами з виявлення та недопущення таких предметів стали різні районні суди та апеляційний суд, зокрема у Харкові:

вогнепальна зброя: Дзержинський районний суд (23 од.) та Харківський апеляційний суд (16 од.),

Дзержинський районний суд (23 од.) та Харківський апеляційний суд (16 од.), пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями: Київський районний суд (27 од.), Ленінський районний суд (18 од.), Дзержинський районний суд (17 од.),

Київський районний суд (27 од.), Ленінський районний суд (18 од.), Дзержинський районний суд (17 од.), ножі: Жовтневий районний суд (85 од.), Ленінський районний суд (70 од.), Комінтернівський районний суд (45 од.),

Жовтневий районний суд (85 од.), Ленінський районний суд (70 од.), Комінтернівський районний суд (45 од.), Балончики споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії: Жовтневий районний суд (85 од.), Київський районний суд (54 од.), Московський районний суд (49 од.).

Серед судових установ Харківської області:

вогнепальна зброя: Зміївський районний суд (8 од.), Балаклійський районний суд (5 од.),

Зміївський районний суд (8 од.), Балаклійський районний суд (5 од.), ножі : Зміївський районний суд та Первомайський міськрайонний суд (10 од.),

: Зміївський районний суд та Первомайський міськрайонний суд (10 од.), Балончики споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії: Лозівський міськрайонний суд (9 од.), Дергачівський районний суд (6 од.).

Загалом під час поверхневої перевірки, за допомогою металошукачів було виявлено: вогнепальна зброя – 111 одиниць, пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 125 од., патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 2980 од., ножі – 644 од., ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 184 од., балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 432 од., електрошокові пристрої – 13 од.

Служба судової охорони знову нагадує харків’янам та відвідувачам міста про правила відвідування судів та їх дотримання, щоб забезпечити безпеку всіх учасників судового процесу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за перший місяць 2024 року суди Харкова та Харківської області стали свідками 14 повідомлень про мінування, а також виявлені небезпечні предмети в кількості 3602 одиниць, які судові охоронці не допустили до судових установ.