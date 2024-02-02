Масові мінування та загрози безпеці: як почався рік для судових охоронців Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, листи з текстом про мінування надійшли на електронні адреси судів, спровокувавши огляд приміщень та територій слідчо-оперативними групами. На щастя, вибухових та небезпечних предметів виявлено не було, і суди продовжили роботу у штатному режимі.

Під час поверхневої перевірки відвідувачів судових установ виявили наступне:

Вогнепальна зброя – 111 одиниць.

Пристрої для відстрілу патронів, споряджені гумовими кулями – 90 од.

Патрони, включаючи гумові – 2 382 од.

Ножі – 535 од.

Ножиці, викрутки та інші загострені предмети – 100 од.

Балончики із речовинами сльозогінної та дратівної дії – 373 од.

Електрошокові пристрої – 11 од.

Лідерами виявленої вогнепальної зброї серед відвідувачів судів стали Харківський апеляційний суд (23 од.), Ленінський районний суд (14 од.) та Київський районний суд (13 од.). Серед судових установ області лідерами були Балаклійський районний суд (7 од.) та Зміївський районний суд (5 од.).

Пристрої для відстрілу патронів, споряджені гумовими кулями, були виявлені у Київському районному суді (24 од.) та Дзержинському районному суді (10 од.). Також було заборонено внесення 96 одиниць ножів, включаючи кухонні та сувенірні, у Київському районному суді, 46 од. – у Жовтневому районному суді та 45 од. – у Московському районному суді.

Служба судової охорони акцентує на тому, що важливо утримувати в судових установах речі підвищеної небезпеки. Кожна судова установа обладнана спеціальними шафками для безпечного зберігання речей відвідувачів.

Співробітники закликають всіх відвідувачів судів бути свідомими громадянами та не ставити під загрозу своє та інших безпеку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у 2023 році служба судової охорони на Харківщині запобігла пронесенню в судові установи понад 47 тисяч заборонених предметів.