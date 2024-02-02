СБУ оголосила підозру кримчанину, який після анексії півострова воював на Харківському напрямку

Служба безпеки викрила ворожого поплічника, який воював на боці країни-агресора на Харківщині та Херсонщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, підозрюваний разом з російськими військами брав активну участь у захоплені населених пунктів у складі «810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты имени 60-летия образование СССР».
Як встановило слідство, зловмисником виявився уродженець Автономної Республіки Крим. Після анексії півострову, чоловік виїхав на тимчасово окуповану територію та ініціативно підписав контракт на проходження військової служби у берегових військах Чорноморського флоту вмф рф.
З березня по вересень чоловік перебував на Куп’янському напрямку, він здійснював фільтрацію мешканців та виявляв «шпигунів та партизанів». Згодом його перекинули на тимчасово захоплену частину Херсонщини, але через велику кількість «отказников» та втрат їх повернули на доукомплектування в Крим.
Вже в січні 2023 зловмисник знову намагався захопити Куп’янськ та Харків.
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