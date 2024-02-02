    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Наслідки обстрілу Вовчанська показали в прокуратурі (фото)
02.02.2024  13:31   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу Вовчанська показали в прокуратурі (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих ударів по місту Вовчанськ.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих ударів по місту Вовчанськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Відзначається, що протягом 1 лютого російські військові систематично обстрілювали місто Вовчанськ. Внаслідок цього пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, гаражі та господарчі споруди. За попередніми даними, вороги здійснювали атаки із ракетно-стрілецької зброї (РСЗВ).
 
Прокурори спільно з слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії російської федерації.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих ударів по місту Вовчанськ.

Згідно з процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області, розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожий артилерійський та мінометний обстріл завдав пошкоджень у близько 17 населених пунктах Харківщини.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.02 Надзвичайні події Ворожі обстріли та руйнування: оперативна інформація від ХОВА станом на ранок 2 лютого 01.02 Надзвичайні події Окупанти обстрілюють Харківщину КАБами та з РЗСВ 31.01 ЖКГ Ремонтники Харкова закривають тисячу пошкоджених ворогом вікон щодня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 