У Харкові відновлюють пошкоджені ворогом об'єкти

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківводоканал". Бригади комунального підприємства прикладають всі можливі зусилля для швидкого відновлення виробничих об'єктів, що постраждали внаслідок ворожих атак.

"Завдяки нашому досвіду у роботі в умовах воєнного часу, ми негайно розпочали комплекс відновлювальних заходів на пошкоджених ділянках водопроводу на Данилівському проїзді та вулиці Метробудівників. Під час робіт було проведено перекладку трубопроводів обсягом 20 метрів, і водопостачання було відновлено у найкоротший термін", - зазначив начальник районної служби Віталій Чупандін.

За інформацією підприємства, з початку повномасштабної війни внаслідок постійних обстрілів було повністю або частково зруйновано понад 60 виробничих об'єктів. Зокрема, ремонтники ефективно відновили 2,375 км водопровідних та 0,19 км каналізаційних мереж, які були серйозно пошкоджені та замінені.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на КП «Харківводоканал» щоденно контролюють якість води, що надходить до споживачів.