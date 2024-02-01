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01.02.2024  16:39   Рита Парфенова

На «Харківводоканалі» щоденно контролюють якість води, що надходить до споживачів

Якість водопровідної води, що постачається до будинків харків'ян, повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

На «Харківводоканалі» контролюють якість води

Як повідомляє РЕДПОСТ, це підтверджіється щоденними результатами досліджень лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал».

Начальник лабораторії Андрій Стародубов повідомив, що щоденно проводиться контроль якості води на всіх контрольних точках відбору. Він підкреслив, що якість водопровідної води, що надходить до квартир мешканців, залишається стабільною навіть у період воєнних дій. Зміни в якості води, відзначені лабораторією, переважно тимчасові і пов'язані з ремонтними роботами або заміною трубопроводів у конкретних районах.

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Олена Максимова, начальник мікробіологічного відділу лабораторії, додала, що якість водопровідної води перевіряється за чотирма основними напрямками: бактеріологією, вірусологією, паразитологією та гідробіологією. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, а результати досліджень відповідають усім нормам та стандартам.

Підкреслимо, що вода перед постачанням до міста проходить обов'язкові етапи очищення на комплексах «Донець» та «Дніпро».

Раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківські теплові мережі» оперативно усунуло 78 дефектів на внутрішньоквартальних і внутрішньобудинкових мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.
Тэги:  вода, харків
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