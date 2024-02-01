01.02.2024 17:00 Дмитро Колонєй
Мешканка Харківщини втратила 14 тисяч через поштову аферу
Поліція Харківщини розслідує чергове шахрайство.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, жителька Харківщини замовила товар з-за кордону та чекала сповіщення про надходження посилки.
Через деякий час їй на телефон надійшло повідомлення нібито від пошти про те, що для отримання замовлення необхідно оновити особисті дані та сплатити доставку.
Коли жінка перейшла за посиланням, ввела номер картки, її термін придатності та CVV-код, з її банківської картки зникли гроші в сумі майже 14 тисяч гривень.
Як уникнути шахраїв
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не переходьте за сумнівними посиланнями;
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для уточнення статусу посилки звертайтеся до поштового оператора (через особистий кабінет, мобільний застосунок, телефон);
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не перераховуйте кошти;
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не повідомляйте персональні дані та коди підтвердження з СМС третім особам;
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив розповідь харківських правоохоронців про нову шахрайську схему аферистів.
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