    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Мешканка Харківщини втратила 14 тисяч через поштову аферу
01.02.2024  17:00   Дмитро Колонєй

Мешканка Харківщини втратила 14 тисяч через поштову аферу

Поліція Харківщини розслідує чергове шахрайство.

Втратила 14 тисяч через поштову аферу жінка: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, жителька Харківщини замовила товар з-за кордону та чекала сповіщення про надходження посилки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Через деякий час їй на телефон надійшло повідомлення нібито від пошти про те, що для отримання замовлення необхідно оновити особисті дані та сплатити доставку.
 
 
Коли жінка перейшла за посиланням, ввела номер картки, її термін придатності та CVV-код, з її банківської картки зникли гроші в сумі майже 14 тисяч гривень. 
 

Як уникнути шахраїв

 
  • не переходьте за сумнівними посиланнями;
  • для уточнення статусу посилки звертайтеся до поштового оператора (через особистий кабінет, мобільний застосунок, телефон);
  • не перераховуйте кошти;
  • не повідомляйте персональні дані та коди підтвердження з СМС третім особам;

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив  розповідь харківських правоохоронців про нову шахрайську схему аферистів.

 

Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.01 Надзвичайні події У хитрих ділков відберуть ділянки землі у мільярди гривень 30.01 Надзвичайні події Харківська шахрайка ошукала на 90 тисяч мешканців постраждалого будинку 30.01 Надзвичайні події У Харкові підприємець обікрав бюджет на сотні тисяч
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 