01.02.2024 17:00 Дмитро Колонєй

Мешканка Харківщини втратила 14 тисяч через поштову аферу

Поліція Харківщини розслідує чергове шахрайство.

Як повідомляє РЕДПОСТ , жителька Харківщини замовила товар з-за кордону та чекала сповіщення про надходження посилки.

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Через деякий час їй на телефон надійшло повідомлення нібито від пошти про те, що для отримання замовлення необхідно оновити особисті дані та сплатити доставку.

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Коли жінка перейшла за посиланням, ввела номер картки, її термін придатності та CVV-код, з її банківської картки зникли гроші в сумі майже 14 тисяч гривень.

Як уникнути шахраїв

не переходьте за сумнівними посиланнями;

для уточнення статусу посилки звертайтеся до поштового оператора (через особистий кабінет, мобільний застосунок, телефон);

не перераховуйте кошти;

не повідомляйте персональні дані та коди підтвердження з СМС третім особам;

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив розповідь харківських правоохоронців про нову шахрайську схему аферистів.