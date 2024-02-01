01.02.2024 17:03 Рита Парфенова

На півдні Харкова врятували людину з крижаної води

Рибоохоронний патруль врятував у Харкові чоловіка, який тонув у річці Лопань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

1 лютого 2024 року близько 9.30 години головними державними інспекторами відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» під час проведення рибоохоронного рейду на р. Лопань поблизу парку «Мирський Гай» на території Новобаварського району м. Харків, було врятовано людину.



Постраждала особа, в силу своєї необачності, знехтувала правилами безпеки перебування на водоймі та потрапила у крижану воду. Співробітники Харківського рибоохоронного патруля, ризикуючи своїм здоров’ям, витягли людину з води на берег.



Державні інспектори Управління передали постраждалу особу відповідним службам для надання медичної допомоги та далі продовжили виконувати свої посадові обов’язки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом першої половини січня на водоймах Харківщини зафіксовано понад 30 порушень.