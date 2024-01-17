Нелегальне рибальство та порушення: що виявили на водоймах Харківщини

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

За період з 1 по 14 січня 2024 року інспекторами виявлено 31 порушення природоохоронного законодавства, включаючи 3 грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Також складено 27 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) і 1 протокол за ст. 88-1 КУпАП. Сума нарахованих штрафів склала 3 774 грн, а завдані збитки оцінено в 917,15 грн.

Жителів Харківської області закликають негайно повідомляти про порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби за номером цілодобової "Гарячої лінії": (099) 549 23 59.

Варто також нагадати, що наразі на водних об’єктах регіону заборонений вилов водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства, а також заборонено навігацію різних видів суден та засобів розваг на воді. Ця заборона діє до закінчення воєнного стану, встановленого рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року.