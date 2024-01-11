11.01.2024 22:03

Рибалка з Харківщини став об'єктом поліцейського розслідування

Дізнавачі Харківщини завершили розслідування незаконного вилову риби на суму понад пів мільйона гривень.

Про це повідмоляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківськох області.\

11 січня 2024 року, о 15:57, оприлюднено інформацію про завершення досудового розслідування чоловіка, який незаконно виловив понад 150 кілограмів риби без дозволу та з використанням забороненого знаряддя.

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Чугуївського районного управління поліції виявили порушника поруч із селом Артемівка на Печенізькому водосховищі.

Сума завданих протиправними діями збитків оцінюється у 586 тисяч гривень.

Досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України успішно завершено.

Дізнавачі Чугуївського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, направили до суду обвинувальний акт стосовно жителя Печенізької громади.

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