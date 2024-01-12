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12.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 січня

Похмурий ранок у Харкові повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.

мороз

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі сніг, снігова крупа; хуртовина. Вдень без істотних опадів.

Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 7 - 12 м/с; вночі пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: знизиться протягом доби до 11 - 13° морозу.

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Народні прикмети

  • Якщо вдень ясна погода, то найближчим часом потеплішає.
  • Зірок на небі не видно — погода скоро зміниться.
  • Південний вітер віщує тепле літо та багатий урожай.
  • Сніг обіцяє дощове літо.
  • Якщо стало холодніше, ніж раніше, морози протримаються два тижні.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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