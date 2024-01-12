Прогноз погоди у Харкові на 12 січня

Похмурий ранок у Харкові повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі сніг, снігова крупа; хуртовина. Вдень без істотних опадів.
Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер північний, 7 - 12 м/с; вночі пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: знизиться протягом доби до 11 - 13° морозу.
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Рецепт сьогоднішнього дня: більше позитивних думок та емоцій, відпочинку, розслаблення та спілкування з друзями.
Похмурий ранок у Харкові повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
День українського політв'язня відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.
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