Харківський рибоохоронний патруль виявив браконьєрів у селі Гути

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль, 8 лютого о 14:30 було виявлено двох осіб, які здійснювали лов водних біоресурсів забороненим знаряддям, а саме однією сіткою з льоси. В результаті їх дій було виловлено 31 екземпляр карася сріблястого загальною вагою 4,55 кг.

На порушників складено протоколи за ч.4 ст.85. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 49 011 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Заклик до дотримання законодавства

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

Нагадуємо мешканцям Харківської області, що наразі на водних об’єктах нашого регіону повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден.

Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану.

Просимо спостерігати і повідомляти

Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби, просимо невідкладно повідомляти за номером цілодобової телефонної «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59.