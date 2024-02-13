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13.02.2024  10:01   Рита Парфенова

Затримано крадійку скутера й 28 можливих диверсантів: як пройшла доба у поліції Харкова

Упродовж доби поліцейським Харківщини надійшло 919 повідомлень від громадян.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 

Перевірка осіб за підозрою

Особовий склад ГУНП в Харківській області перевіряє 28 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.
 

Контроль на блокпостах

На блокпостах Харківської області перевірено понад 2030 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.
 

Затримка злочинців

У Харкові затримали жінку, яка намагалася викрасти скутер «Yamaha Gear». Вона була виявлена очевидцями, які викликали поліцію. Проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
 

Зупинка п'яних водіїв

Поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні Харкова затримали 5 осіб з наркотиками за останню добу.
Тэги:  поліція, харків
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