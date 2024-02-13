13.02.2024 10:01 Рита Парфенова
Затримано крадійку скутера й 28 можливих диверсантів: як пройшла доба у поліції Харкова
Упродовж доби поліцейським Харківщини надійшло 919 повідомлень від громадян.
Перевірка осіб за підозрою
Особовий склад ГУНП в Харківській області перевіряє 28 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.
Контроль на блокпостах
На блокпостах Харківської області перевірено понад 2030 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.
Затримка злочинців
У Харкові затримали жінку, яка намагалася викрасти скутер «Yamaha Gear». Вона була виявлена очевидцями, які викликали поліцію. Проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Зупинка п'яних водіїв
Поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
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писав, що патрульні Харкова затримали
5 осіб з наркотиками за останню добу.
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