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13.02.2024  09:47   Рита Парфенова

Патрульні Харкова затримали 5 осіб з наркотиками за останню добу (фото)

Харківські патрульні продовжують активно боротися з особами, які займаються зберіганням наркотиків.

Патрульні Харкова боряться зі зберіганням наркотиків Патрульні Харкова боряться зі зберіганням наркотиків
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, протягом останньої доби правоохоронці виявили 5 осіб, у яких були виявлені, ймовірно, наркотичні речовини. Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини як синтетичного, так і рослинного походження.
 
Усі ці випадки будуть передані на подальше розслідування слідчим органам.

Патрульні Харкова боряться зі зберіганням наркотиків Патрульні Харкова боряться зі зберіганням наркотиків

Правоохоронці нагадують, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд.

Тэги:  наркотики, харків
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