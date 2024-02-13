Патрульні Харкова затримали 5 осіб з наркотиками за останню добу (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, протягом останньої доби правоохоронці виявили 5 осіб, у яких були виявлені, ймовірно, наркотичні речовини. Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини як синтетичного, так і рослинного походження.

Усі ці випадки будуть передані на подальше розслідування слідчим органам.

Правоохоронці нагадують, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд.