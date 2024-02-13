13.02.2024 08:41 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 13 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинила збройна агресія рф.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.

Об 11:00 рятувальники повністю ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару 9 лютого.

Загалом протягом доби з 12 по 13 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

7 – на допомогу населенню;

1 – ідентифікація вибухонебезпечних предметів;

8 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям с. Новопокровка рятувальники доставили 4 т. технічної води.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 лютого 2024 року.