Харківщина на ранок 13 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинила збройна агресія рф.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.
Об 11:00 рятувальники повністю ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару 9 лютого.
Загалом протягом доби з 12 по 13 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям с. Новопокровка рятувальники доставили 4 т. технічної води.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 лютого 2024 року.
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