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13.02.2024  09:00   Рита Парфенова

Обстріл окупантів вбив фермера на Харківщині

На Харківщині протягом доби з 12 по 13 лютого 2024 року одна цивільна людина загинула внаслідок ворожої агресії рф.

обстріл харківського району
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них: Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та інші.
 
Ворожі обстріли завдали таких руйнацій:
  • о 8:00 ворожі війська здійснили артобстріл села Курилівка Куп'янського району, обстріл спрямовувався на територію фермерського господарства. У результаті цивільний 55-річний чоловік, який працював на фермі, загинув;
  • близько 22:00 ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ, в результаті пошкоджено житловий приватний будинок;
  • о 12:43 відбувся обстріл села Слобожанське Харківського району, що не призвів до постраждалих;
  • о 12:35 було обстріляно село Липці Харківського району, про постраждалих інформації не надійшло;
  • о 12:34 окупанти обстріляли село Козача Лопань Харківського району. Обстріл відбувався на околицях населеного пункту, постраждалих не зафіксовано.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 лютого 2024 року.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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