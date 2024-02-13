Дві атаки росіян відбили ЗСУ на Харківщині

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 лютого 2024 року.
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Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.
Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.
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