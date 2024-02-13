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13.02.2024  08:18   Рита Парфенова

Внаслідок атаки дронів по Харкову нафтопродукти не потрапили до джерел питної води, – ХОДА

Удар окупантів по резервуарах підприємства в Немишлянському районі Харкова призвів до витоку нафтопродуктів в екосистему.


Фото: khark.dei.gov.ua

Про стан екологічної системи після ворожої атаки розповіли в пресслужбі ХОДА, повідомляє РЕДПОСТ.

За попередніми даними, у природне середовище потрапило близько 3000 тонн продуктів.

У Державної екологічної інспекції у Харківській області повідомили, що в результаті даної аварійної ситуації відбулось потрапляння нафтопродуктів в річку Немишля та далі за течією в річки Лопань, Уди, Харків.

Під час виїзду на річку Уди в районі с. Хорошеве та с. Темнівка виявлено наявність нафтової плями значних розмірів, яка продовжує рухатись за течією.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області негайно взяли проби води на 9 об'єктах міста Харкова та області, зокрема в річці Уди. Зразки передали для експрес-тестування до Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з метою визначення рівня забрудненості та наявності шкідливих речовин.

Одночасно розроблено алгоритм дій для перешкодження просуванню шкідливих речовин по річці Уди, яка впадає у річку Сіверський Донець. Визначено місце на руслі річки Уди для проведення заходів з зупинки пересування нафтопродуктів, використовуючи портові інфраструктурні загородження та знезараження водних ресурсів за допомогою сорбенту.

Прийнято рішення про посилення перевірок та контролю на місцях зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інших небезпечних об'єктів на території Харківської області.

Важливо підкреслити, що за результатами попередніх досліджень нафтопродукти не потрапили до джерел питної води.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами. Загинули сім людей – дві родини, у тому числі троє хлопчиків.

 

Тэги:  виток нафти, забруднення, харків
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