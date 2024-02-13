13.02.2024 08:18 Рита Парфенова

Внаслідок атаки дронів по Харкову нафтопродукти не потрапили до джерел питної води, – ХОДА

Удар окупантів по резервуарах підприємства в Немишлянському районі Харкова призвів до витоку нафтопродуктів в екосистему.



Фото: khark.dei.gov.ua

Про стан екологічної системи після ворожої атаки розповіли в пресслужбі ХОДА, повідомляє РЕДПОСТ.



За попередніми даними, у природне середовище потрапило близько 3000 тонн продуктів.



У Державної екологічної інспекції у Харківській області повідомили, що в результаті даної аварійної ситуації відбулось потрапляння нафтопродуктів в річку Немишля та далі за течією в річки Лопань, Уди, Харків.



Під час виїзду на річку Уди в районі с. Хорошеве та с. Темнівка виявлено наявність нафтової плями значних розмірів, яка продовжує рухатись за течією.



Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.



Фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області негайно взяли проби води на 9 об'єктах міста Харкова та області, зокрема в річці Уди. Зразки передали для експрес-тестування до Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з метою визначення рівня забрудненості та наявності шкідливих речовин.



Одночасно розроблено алгоритм дій для перешкодження просуванню шкідливих речовин по річці Уди, яка впадає у річку Сіверський Донець. Визначено місце на руслі річки Уди для проведення заходів з зупинки пересування нафтопродуктів, використовуючи портові інфраструктурні загородження та знезараження водних ресурсів за допомогою сорбенту.



Прийнято рішення про посилення перевірок та контролю на місцях зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інших небезпечних об'єктів на території Харківської області.



Важливо підкреслити, що за результатами попередніх досліджень нафтопродукти не потрапили до джерел питної води.