12.02.2024 23:34 Рита Парфенова

13 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.





Дата обрана не випадково – 13 лютого 1946 року у штаб-квартирі ООН уперше вийшло в ефір Радіо ООН.



Всесвітній день радіо проводиться з метою зміцнення співпраці між усіма любителями радіо, будь то великі компанії або одинаки-аматори, та просування загального доступу до інформації.



***



Міжнародний день любові до себе вважається днем, коли люди турбуються про власні почуття та приймають себе такими, якими вони є насправді, з усіма недоліками та недосконалостями. Напередодні Дня закоханих, 13 лютого, багатьом необхідно відчути любов до себе, адже не кожен має другу половинку для святкування 14 лютого.



Сьогодні варто дозволити собі задовольнення і зосередитися на власних бажаннях. Можна відвідати салон краси, побувати у басейні, на SPA-процедурах або масажі, насолодитися ароматною ванною або переглянути улюблений фільм. Взагалі кажучи, робіть те, що давно мріяли зробити.



***



А ще напередодні Дня закоханих, 13 лютого, світ відзначає День презервативу.



Ця дата увійшла до світових календарів у 2007 році, і з кожним роком акції, приурочені до цього дня, стають дедалі креативнішими та різноманітнішими.



Мета Міжнародного дня презервативу – розповісти сексуально-активним людям про презерватив як про надійний метод контрацепції та захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ.



В Україні цього дня зазвичай відбуваються акції та флешмоби, під час яких активісти роздають перехожим «вироби №2». Так що якщо побачите масовика-витівника в цікавому «плащі-капюшоні», не поспішайте обгинати його широкою дугою.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святого преподобного Мартиніана. Мартиніана часто називають захисником сімейної вірності та покровителем тих, хто вирішив жити без гріха.



У давнину цей день потрібно було проводити вдома. Така традиція склалася тому, що саме в цей день сильні морози.



За Юліанським календарем, 13 лютого православна церква вшановує пам’ять святителя Микити. У народі святий Микита шанується як охоронець від пожеж, блискавок та посухи.



13 лютого намагалися провести в оточенні сім'ї – це обіцяло рік без сварок. За народними повір'ями, не можна виходити з дому ввечері, щоб не отримати псування.



Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Якщо у цей день посилювався вітер, вважалося, що він ставатиме все сильнішим, доки не обвалиться бураном.

Що не можна робити 13 лютого

Цього дня не рекомендується працювати.

Не можна підмітати в хаті, щоб не вимести щастя за поріг.

Не варто вмиватися до першої години дня.

Категорично забороняється цього дня ображати кішок. Більше того, варто задобрити і вуличних котів, пригощаючи їх ласощами.

Заборонено пліткувати, багато базікати і розносити чутки.

Також цього дня

У 1498 році вперше письмово вжито слово «бухгалтер», що в буквальному перекладі з німецької означає буквально «книгоутримувач». Імператор Священної Римської імперії Максиміліан I підписав указ: «Наказуємо діловода нашої палати, довіреного і старанного переписувача, який веде книги, відтепер називати бухгалтером, яким має тепер бути Христоф Штехер».



1867 – у віденській музичній залі «Діана» вперше було виконано вальс Йоганна Штрауса «На прекрасному блакитному Дунаї». Він є до певної міри неофіційним гімном Австрії і традиційно виконується на біс у новорічному віденському концерті.



1895 – брати Луї та Огюст Люм'єр запатентували перший апарат для отримання зображення, що рухається.



1903 – народився Жорж Жозеф Крістіан Сіменон, бельгійський письменник детективів, літературний батько інспектора Мегре.



1924 – прем'єра «Блакитної рапсодії» Джорджа Гершвіна.



1936 – у Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України.



1936 – народилася Ганна Герман, польська естрадна співачка.



1939 – відбулися перші вибори до Сейму Карпатської України.



1946 – Уїнстон Черчілль вперше вимовив улюблену фразу всіх політиків: «No Comments».



1950 – народився Пітер Габріел, англійський музикант.



1959 – на ярмарку дитячих іграшок у Нью-Йорку вперше представлено ляльку Барбі.



1960 – у Києві почав працювати перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР – тепер в Інституті ядерних досліджень НАНУ).



1972 – в останньому матчі хокейного турніру Олімпіади у Саппоро (Японія) збірна СРСР перемогла команду Чехословаччини з рахунком 5:2 та вчетверте стала чемпіоном світу.



1974 – народився Роббі Вільямс, британський співак.



1981 – у «Нью-Йорк таймс» опубліковано найдовшу пропозицію – з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів.



2012 – виведено на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.



за Юліанським календарем: Віктор, Іван, Ілля, Микита, Опанас.