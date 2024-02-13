13.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Креативність і винахідливість будуть на висоті. Використовуйте цю можливість, щоб дивитися на звичні речі з нового ракурсу та знаходити вишукані рішення.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну краще розраховувати виключно на свої сили, адже він буде у дисонансі з оточуючими. Його ділова активність і гострий розум допоможуть вирішувати найскладніші завдання, хоча апатія оточуючих може дратувати його.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може опинитися в центрі подій, де йому намагатимуться нав'язати різноманітні ролі або залучити до інтриг. Важливо для Тельця утриматися від зайвого втручання в чужі справи і уникати ролі посередника в передачі чуток.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Цей період для Близнюків сприятливий для спонтанних дій та нових знайомств. Вони можуть бути у піднесеному настрої та відчувати бажання провести час активно. Проте важливо не втрачати контроль над собою і не робити поспішливі рішення.

Рак (22 червня – 23 липня)

Ракам слід бути обережними із почуттями жадібності та заздрості, які можуть виникнути у них або в їхньому спілкуванні з іншими. Важливо уникати порівнянь з іншими та зосередитися на власних цілях і досягненнях.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Левам притаманний азарт і бажання бути кращими за інших. Вони можуть відчувати потяг до конкуренції і намагатися випередити інших у будь-якій сфері життя. Важливо зберігати рівновагу і не допускати занадто агресивного підходу до досягнення своїх цілей.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У цей період Дівам слід очікувати невизначеності і таємниць. Важливо довіряти своїй інтуїції і уникати поспішних висновків. Їм може знадобитися час, щоб збирати інформацію та робити обдумані рішення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День схиляє Терези до спроб нового: екстремальний спорт, набуття нових знань або розвиток в коханні. Терезам з партнером варто провести вечір, відхиляючись від звичного сценарію. Самотнім Терезам варто бути відкритими для нових знайомств і сміливих експериментів. Крім

того, вони можуть виявити себе в творчості.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може зіткнутися з проблемами у самоорганізації. Важко зосередитися на повсякденних справах через розпливчастість. Зірки радять не намагатися примусити ситуацію і взяти короткий відпочинок.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець має підтримку зірок, що обіцяє приємні сюрпризи. Удача може прийти в коханні або фінансах. Якщо Стрілець планує важливу справу, це саме той час для її реалізації.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерігу важко утримати терпіння через навколишні події. Важливо уникати критики та глузувань оточуючих. Краще знайти вихід у фізичній активності.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій відданий своїм бажанням і пристрастям, що може призвести до неочікуваних кроків. Важливо слухати поради близьких і не діяти напружено.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам слід утримувати свої емоції під контролем, щоб уникнути перебільшення значення подій. Вони можуть виявити себе в креативних заняттях, якщо утримаються від драматизму.