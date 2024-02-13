Прогноз погоди у Харкові на 13 лютого

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ. Слабкий туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 8–10° тепла.
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Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.
Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.
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