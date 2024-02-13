13.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 лютого

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ. Слабкий туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 8–10° тепла.

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Народні прикмети

Наші пращури помітили: якщо вдень 13 лютого з’явиться іній, то снігу в ніч на 14-е не буде, а якщо сніг все ж випадав, готувались до відлиги.

Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він ставатиме все сильнішим, поки не перетвориться на заметіль.

Ясна ніч обіцяє ясну погоду.

Ворони голосно кричать — до хуртовини.