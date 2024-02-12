12.02.2024 21:49
Готуємо йогуртовий мармелад із кокосом до 14 лютого
Гарна страва до Дня закоханих.
Як пише РЕДПОСТ
, різні солодощі – невід'ємний атрибут святкування 14 лютого (Дня святого Валентина). Пропонуємо саме таку страву.
Що варто врахувати
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Замість цукру можна взяти замінник – тоді це буде ще й ПП-десерт.
Йогуртовий мармелад із кокосом
Продукти:
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500 мл йогурту,
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60 г цукрової пудри,
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60 г кокосової стружки,
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1/3 склянки води,
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18 г желатину,
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5 г ванільного цукру.
Покроковий рецепт приготування:
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Розвести желатин у воді за інструкцією на упаковці.
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Віночком змішати йогурт та обидва види цукру
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Додати кокосову стружку
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Перемішати.
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Влити нагрітий желатин
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Знову перемішати до його розчинення.
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Влити мармелад у форму не дуже товстим шаром
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Накрити плівкою
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Відправити у холодильник до застигання.
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Нарізати порційними шматочками.
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