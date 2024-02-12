    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо йогуртовий мармелад із кокосом до 14 лютого
12.02.2024  21:49   

Готуємо йогуртовий мармелад із кокосом до 14 лютого

Гарна страва до Дня закоханих.

 
Як пише РЕДПОСТ, різні солодощі – невід'ємний атрибут святкування 14 лютого (Дня святого Валентина). Пропонуємо саме таку страву.
 

Що варто врахувати

 
  • Замість цукру можна взяти замінник – тоді це буде ще й ПП-десерт.
 

Йогуртовий мармелад із кокосом

 

Продукти:

  • 500 мл йогурту,
  • 60 г цукрової пудри,
  • 60 г кокосової стружки,
  • 1/3 склянки води,
  • 18 г желатину,
  • 5 г ванільного цукру.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Розвести желатин у воді за інструкцією на упаковці.
  2. Віночком змішати йогурт та обидва види цукру
  3. Додати кокосову стружку
  4. Перемішати.
  5. Влити нагрітий желатин
  6. Знову перемішати до його розчинення.
  7. Влити мармелад у форму не дуже товстим шаром
  8. Накрити плівкою
  9. Відправити у холодильник до застигання.
  10. Нарізати порційними шматочками.
 
Тэги:  рецепт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.02 Кулінарні рецепти Готуємо качину грудку по-китайськи 09.02 Кулінарні рецепти Турецький салат без майонезу «Джаджик» 08.02 Кулінарні рецепти Готуємо домашню картоплю по-селянськи
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 