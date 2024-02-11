11.02.2024 21:44

Готуємо качину грудку по-китайськи

Кійський Новий рік, який у 2024-му настав 10 лютого, за традицією відзначають 15 днів. Отже, ще є час відзначити його стравою з китайської кухні.

РЕДПОСТ пропонує приготувати качину грудку по-китайськи. Ця смачна страва готується досить легко та швидко, якщо не враховувати час на маринування. Можна замаринувати м'ясо увечері, а наступного дня готувати. Таким чином можна приготувати качині ніжки.

Інгредієнти:

Качина грудка зі шкірою - 1 шт.

Соєвий соус -2 ст.

Куркума – 0,5 ч.л.

Перець червоний пекучий – 0,5 ч.л.

Сушений часник – 1 ч.л.

Імбир сухий мелений - 1 ч. л.

Мед натуральний - 1 ч.л.

Фенхель – 0,5 ч.л.

Оцет рисовий – 2 ст.лож.

Часник – 2 шт.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Приготування:

Грудку вимити, обсушити паперовим рушником. Зробити на шкірочці надрізи у вигляді сіточки. З перелічених та інгредієнтів, крім часнику та меду, змішати маринад. Маринуємо грудинку – краще ніч, а мінімум 30 хвилин. Нагріти сковороду та викласти грудку шкірою на сковороду. Смажимо до хрусткої скоринки. Другий бік не смажимо. Викладаємо шкірою верх, змащуємо натертим часником та медом. Накрити фольгою і відправити на 20 хвилин|мінути| в духовку при температурі 200| Викласти готову грудинку і дати їй настоятися 10-15 хвилин. Потім нарізати.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати домашню картоплю по-селянськи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: