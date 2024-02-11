    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо качину грудку по-китайськи
11.02.2024  21:44   

Готуємо качину грудку по-китайськи

Кійський Новий рік, який у 2024-му настав 10 лютого, за традицією відзначають 15 днів. Отже, ще є час відзначити його стравою з китайської кухні.

Готуємо качину грудку по-китайськи

РЕДПОСТ пропонує приготувати качину грудку по-китайськи. Ця смачна страва готується досить легко та швидко, якщо не враховувати час на маринування. Можна замаринувати м'ясо увечері, а наступного дня готувати. Таким чином можна приготувати качині ніжки.

Інгредієнти:

  • Качина грудка зі шкірою - 1 шт.
  • Соєвий соус -2 ст.
  • Куркума – 0,5 ч.л.
  • Перець червоний пекучий – 0,5 ч.л.
  • Сушений часник – 1 ч.л.
  • Імбир сухий мелений - 1 ч. л.
  • Мед натуральний - 1 ч.л.
  • Фенхель – 0,5 ч.л.
  • Оцет рисовий – 2 ст.лож.
  • Часник – 2 шт.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Приготування:

  1. Грудку вимити, обсушити паперовим рушником. Зробити на шкірочці надрізи у вигляді сіточки.
  2. З перелічених та інгредієнтів, крім часнику та меду, змішати маринад.
  3. Маринуємо грудинку – краще ніч, а мінімум 30 хвилин.
  4. Нагріти сковороду та викласти грудку шкірою на сковороду. Смажимо до хрусткої скоринки. Другий бік не смажимо.
  5. Викладаємо шкірою верх, змащуємо натертим часником та медом. Накрити фольгою і відправити на 20 хвилин|мінути| в духовку при температурі 200|
  6. Викласти готову грудинку і дати їй настоятися 10-15 хвилин. Потім нарізати.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати домашню картоплю по-селянськи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

 

Тэги:  рецепт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.02 Кулінарні рецепти Турецький салат без майонезу «Джаджик» 08.02 Кулінарні рецепти Готуємо домашню картоплю по-селянськи 07.02 Кулінарні рецепти Ніжне пюре з кабачків з сиром
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 