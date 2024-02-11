Готуємо качину грудку по-китайськи

Кійський Новий рік, який у 2024-му настав 10 лютого, за традицією відзначають 15 днів. Отже, ще є час відзначити його стравою з китайської кухні.
РЕДПОСТ пропонує приготувати качину грудку по-китайськи. Ця смачна страва готується досить легко та швидко, якщо не враховувати час на маринування. Можна замаринувати м'ясо увечері, а наступного дня готувати. Таким чином можна приготувати качині ніжки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати домашню картоплю по-селянськи.
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Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
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