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12.01.2024  21:41   Дмитро Колонєй

Готуємо яскравий салат Табуле

Урізноманітнимо стіл популярною східною закускою.

Як приготувати салат Табуле
 
Як пише РЕДПОСТ, салат Табуле, що з'явився в Лівані та Сирії, поширився по всьому світу. Варто враховувати, що подають його теплим – не холодним та не гарячим. Цей салат припускаэ експеременти з пролуктами. Але класичний східний Табулі готується на основі булгуру, і саме такий рецепт ми й готуватимемо.
 

Класичний салат Табуле

 

Продукти:

 

  • 70 г булгура,
  • 150 г помідорів,
  • 50 г петрушки,
  • 50 г зеленої цибулі,
  • 15 г м'яти, сіль,
  • 1/2 лимона,
  • 30 мл оливкової олії,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Запарити булгур
  2. Відварити булгур за вказівкою на упаковці.
  3. Відкинути на друшляк.
  4. Дати йому трохи охолонути і обсохнути.
  5. Дрібно нарубати всю зелень.
  6. Нарізати помідори дрібним кубиком.
  7. Збити оливкову олію з лимонним соком та спеціями.
  8. Заправить салат.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати картопляну запіканку з м'ясом та овочами.

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Тэги:  салат, табуле
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