13.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18° морозу, вдень 10–12° морозу.

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Народні прикмети

Погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з дванадцяти місяців.

Якщо вночі був південний вітер, то рік очікували спекотний і урожайний.

Західний вітер передвіщав хороші надої та достаток риби, а східний – рясний урожай фруктів.

Якщо помічали на вікнах лід, то розраховували на достаток меду.

З цього часу день збільшується на годину.