    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 січня
13.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

сніг

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18° морозу, вдень 10–12° морозу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з дванадцяти місяців.
  • Якщо вночі був південний вітер, то рік очікували спекотний і урожайний.
  • Західний вітер передвіщав хороші надої та достаток риби, а східний – рясний урожай фруктів.
  • Якщо помічали на вікнах лід, то розраховували на достаток меду.
  • З цього часу день збільшується на годину.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 січня 11.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 січня 10.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 