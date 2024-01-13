Прогноз погоди у Харкові на 13 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 16–18° морозу, вдень 10–12° морозу.
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Прагнення новизни здатне прийняти будь-які форми, а звичні справи викликатимуть нудьгу. Єдине, чого слід уникати, – це суперечки.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
13 січня у багатьох країнах світу відзначають День здійснення мрії.
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