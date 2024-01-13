13.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 13 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Прагнення новизни здатне прийняти будь-які форми, а звичні справи викликатимуть нудьгу. Єдине, чого слід уникати, – це суперечки.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна чекає успіху у всьому, що пов'язано з підвищенням його професійного рівня та новими горизонтами! Зірки радять йому зайнятися навчанням, піти на курси підвищення кваліфікації, завести нове хобі чи просто завітати до місць, де він ще не бував. Овен має можливість переконатися, що вчення – це справді світло. Або як мінімум нові знайомства, можливості та перспективи.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Більшість часу Тельцю доведеться приймати рішення буквально на бігу. Однак цього замало! Ситуація складатиметься так, що йому необхідно діяти ще швидше, щоб встигнути, – інакше він ризикує упустити можливості. Зате якщо Телець проявить чудеса розторопності, то зможе обійти конкурентів і зрештою взяти перший приз.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків може підвести дипломатичність. Точніше, її недолік, який протягом дня відчуватиметься оточуючими Близнюків людьми, досить гостро. Самі ж Близнюки можуть навіть не підозрювати про те, що їхні різкі висловлювання зачіпають чиїсь почуття. Більше того, вони навряд чи повірять, якщо хтось скаже їм про це! Проте факт залишається фактом: Близнюкам треба уважно стежити за своєю гострим, як бритва, мовою. Інакше це може плачевно позначитися на їхніх взаєминах.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде просто ідеальним виконавцем! Він здатний ловити на льоту побажання оточуючих і спокійно втілювати їх у життя. А ось на місці керівника Рак може почуватися незатишно: день не схиляє його до того, щоб виявляти ініціативу та брати на себе відповідальність за результат. Тож найкраще, що Рак-начальник може зробити – це влаштувати собі вихідний. За той час, поки він відпочиває, Рак-підлеглий встигне переробити багато справ!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву замислитись над тим, чи все його влаштовує? Можливо, він утомився від повсякденної рутини? Чи в його житті назріли зміни? У цьому випадку Леву варто зібратися з духом та ризикнути. День цілком підходить для того, щоб він рішуче почав міняти щось у своєму житті. Це можуть бути глобальні зміни, і менш значні оновлення. Не бійтеся зробити крок назустріч новому, інакше ви ризикуєте надовго застрягти у вчорашньому дні!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Запорукою успіху Діви у справах стане гасло «Знання – сила!». Їй варто подумати, як підняти планку свого професіоналізму, щоб просунутися в кар'єрі. Можливо, Діві є сенс піти на навчальні курси, зайнятися самоосвітою або трохи попрацювати підмайстром у досвідченіших колег. Зірки обіцяють, що чим більше знань найближчим часом з'явиться у Діви у голові, тим більше нових дверей відчиниться перед нею. І тим привабливішими виявляться перспективи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День для Терезів буде пов'язаний з пошуком та обробкою інформації, причому ця інформація може бути взята ними з різних джерел! Можливо, якусь частину Терези почерпнуть з енциклопедій, іншу – із соцмереж, третю – від оточуючих, а четверту взагалі складуть їхні здогади. Але це не має їх бентежити: чим більше відомостей - тим краще! Терези будуть відмінно орієнтуватися в інформаційному потоці, беручи на замітку раціональні зерна і відкидаючи все непотрібне.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде схильний судити про все надто безапеляційно та різко. Це позначиться і на рішеннях, які він ухвалить, і на взаєминах з оточуючими. Якщо ж йдеться про Скорпіона-начальника, його підлеглим можна лише поспівчувати! Для Скорпіона немає півтонів, все пофарбовано чорно-білою фарбою. Ну а оскільки білої фарби у нього нагромаджено значно менше, ніж чорної, то з важливих питань до Скорпіона краще не підходити. Та й по неважливих теж.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Запорука успіху Стрільця у справах – це люди, котрі його підтримують. Поодинці Стрілець не зробить і малої частини того, що задумав, зате спираючись на однодумців, здатний перевиконати план! Крім того, Стрілець може з подивом знайти серед лояльних йому людей навіть тих, від кого він цього ніяк не очікував. Прислухаючись до їхніх порад і заручившись підтримкою, Стрілець може сміливо братися за будь-яку, навіть найскладнішу справу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День Козерога обіцяє бути завантаженим та метушливим, але продуктивним. Йому доведеться побігати і попітніти, проте при цьому він зуміє з найвигіднішого боку показати себе у справі. Робота кипітиме в його руках! Не виключено, що саме заслуги сьогодення згодом обернуться для Козерога змінами на краще його життя.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буквально випромінюватиме успіх! Його внутрішній стан гармонії та впевненості в собі здатний буквально на очах змінювати ситуацію та людей навколо на краще. Єдине, чого Водолію не треба робити, – це скромничати. Не ховайте свої переваги, навпаки – виставляйте їх напоказ. Покажіть усім довкола, що ви вмієте і чого варте. Повірте, оточуючих це потішить, а вас – приємно здивує результат.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Найкраще Рибам будуть вдаватися повсякденні, поточні відносини, але до них вони зможуть підійти творчо. У найпростішій роботі Риби здатні виявити свою особливість, і це розфарбує їхні будні в яскраві кольори. А ось від великих проектів та починань Рибам краще триматися осторонь – їхнє мислення не відрізняється глобалізмом, і вони ризикують упустити щось важливе. Якщо ж ситуація швидко почне змінюватись і вимагатиме рішучих дій, Риби навряд чи зможуть за нею встигнути.