13.01.2024 07:30 Рита Парфенова

13 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

13 січня у багатьох країнах світу відзначають День здійснення мрії.

Вважається, що цього дня варто зробити конкретні кроки для досягнення бажаного.

Щоб не витати на хмарах, психологи радять візуалізувати мету. Варто також зазначити, що бажане збудеться швидше, якщо створити особливий емоційний настрій: подивитися фільм, прочитати книгу або поспілкуватися з людиною, яка випромінює впевненість та заряджає на дії.

Православне (церковне) свято

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують памʼять мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських.



За Юліанським календарем, 13 січня святкують церковно-народне свято Щедрий вечір, преподобної Меланії чи Маланка. Традиції цього свята прийшли до нас із дохристиянських часів.



Коли країна жила за Юліанським календарем, тобто до 1918 року, то Щедрий вечір припадав напередодні Нового року. А після реорганізації святкування змістилося рівно два тижні. Маланку вирішили не скасовувати, а надали святу нового значення.



Цього дня готували святкову вечерю, яку у народі називали Щедрою, оскільки на столі стояли уже не пісні страви. За традицією, тут були кутя, різні види ковбаси та холодець.



Незаміжні дівчата могли влаштовувати ворожіння на майбутнього чоловіка. Існує безліч варіантів ритуалу. За одним з них дівчина виходила за поріг і підкидала черевик, а після приземлення дивилась, куди вказує його носок. Згідно з повір’ям, саме з того боку і варто було чекати нареченого. Дуже часто дівчата цього вечора клали під подушку записки з чоловічими іменами, а вранці витягували один із листочків, який показував, як зватимуть майбутнього нареченого. Про всяк випадок могли покласти й порожній листочок, якщо серед записаних імен не знайдеться того, хто наречений долею.

Прикмети дня:

Напередодні Старого Нового року слід одягати новий гарний одяг світлих тонів, щоб весь рік був вдалим.

Загадане проти ночі 14 січня бажання неодмінно здійсниться.

Що не можна робити 13 січня

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Варто стежити за власними думками, не ображатись і не думати про погане.

Також не рекомендують цього дня займатися шиттям та пересаджувати кімнатні рослини.

Радять не позичати гроші, щоб не довелося весь рік ходити в боржниках.

Також цього дня

1827 року народився Микола Бекетов, український фізико-хімік, професор кафедри хімії Харківського університету (1855—1887), започаткував харківську фізико-хімічну школу. Батько українського архітектора Олексія Бекетова. Брат ботаніка Андрія Бекетова.



1854 – американець Ентоні Фосс із Філадельфії запатентував акордеон.



1869 – на території нинішньої України запроваджено підписку на періодичні видання.



1881 – косметична компанія Віндзор випускає перший у світі туристичний гігієнічний набір. Так називається елегантна маленька гобеленова сумочка з набором бритв, помазків, туалетної води та мила. Незабаром англійці дадуть набір «джентльменським».



1917 – у Харкові народився Ілля Ліфшиц, фізик, один із творців сучасної динамічної теорії твердого тіла.



1919 – народилася Любов Мала, одна з найвідоміших харківських лікарів, доктор наук та академік Академії медичних наук.



1962 – кутюр'є Ів-Сен Лоран у Парижі представляє свій винахід – колготки.



1977 – народився Орландо Блум, американський актор («Пірати Карибського моря», «Володар кілець»).



1989 – у всій Великій Британії комп'ютери були вперше паралізовані вірусом «Friday the 13th» («П'ятниця, 13-те»), відомим також під назвою «Jerusalem», котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п'ятницю.



2015 – теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків.

за Юліанським календарем: Меланія, Михайло, Петро.