12.01.2024 21:19 Євген Клочко

У звичайній бутильованій воді вчені знайшли небезпечний нанопластик, який проникає у кров

Сучасні вчені представляють новий погляд на звичайну бутильовану воду, яку багато людей вживають щодня. Виявляється, вона містить величезну кількість наночастинок пластику. Це викликає величезні побоювання у медиків та звичайних людей, які дбають про своє здоров'я.

Вчені знайшли у воді небезпечний нанопластик, що проникає у людську кров

Дослідження, проведене Колумбійським університетом, підтвердило тривожні висновки: звичайна пляшка води ємністю 1 літр містить вражаючі 240 000 фрагментів пластику, що становлять критичну небезпеку для людського здоров'я. Ці наночастинки, що мають розміри, здатні проникнути в клітини людини і навіть у кровотік, можуть завдати шкоди внутрішнім органам, попереджають вчені.

Особливе занепокоєння викликає можливість проникнення нанопластику через плаценту до ще ненароджених дітей, створюючи потенційну небезпеку їхнього здоров'я та розвитку, повідомляє РЕДПОСТ

Дослідники розробили інноваційний метод, який виявив, що у 25 літрах води міститься від 110,000 до 370,000 частинок пластику, причому 90% з них – нанопластик. Зазначається, деякі частинки залишилися непізнаними, підкреслюючи можливий ще більший вміст нанопластику у воді, ніж було виявлено.

Бейжан Ян, один із співавторів дослідження, зазначає, що це відкриття раніше було темною зоною, про яку мало відомо. Оцінки токсичності обмежувалися припущеннями про вміст, але тепер є більш точне уявлення про присутність нанопластику у воді та його потенційні наслідки для людського здоров'я.

За даними Bloomberg, щорічно у світі виробляється понад 450 мільйонів тонн пластику, більша частина якого зрештою перетворюється на мікрочастинки. Це пластикове забруднення, хоч і широко поширене, набуває особливого значення в контексті бутильованої води, виходячи з потенційної небезпеки для здоров'я, пов'язаної з її вживанням.

Тому звернення до цієї проблеми стає важливим питанням для нашого здоров'я та довкілля. Дослідження та розробка нових технологій очищення води від нанопластику стають критично важливими кроками для запобігання згубним наслідкам цього забруднення на людське здоров'я та навколишнє середовище.

Раніше РЕДПОСТ писав про щоденні дослідження спеціалістів лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал», які підтверджують відповідність якості водопровідної води всім санітарно-гігієнічним нормам.