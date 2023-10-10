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10.10.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

У КП «Харківводоканал» розповіли про якість водопровідної води

Щоденні дослідження спеціалістів лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» підтверджують відповідність якості води всім санітарно-гігієнічним нормам, передає РЕДПОСТ .

 
Про це повідомив сьогодні, 10 жовтня, начальник лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю за якістю води КП «Харківводоканал» Андрій Стародубов.
 
«У зв'язку з триваючою ворожою агресією, продовжуємо працювати в посиленому режимі, і питанням прискіпливої перевірки якості води приділяємо підвищену увагу. Щодня відбираємо 35 проб води, які перевіряємо за всіма обов'язковими параметрами відповідно до програми виробничого контролю. Зазначу, що якість водопровідної води , що надходить до квартир харків'ян, у період військових дій залишається на належному рівні», - проінформував Андрій Стародубов.
 
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За його словами, у разі перебоїв із подачею електрики лабораторія переходить на альтернативне джерело електроенергії та працює автономно.
 
«Найважливішою складовою у забезпеченні харків'ян якісною водою є достатня наявність та необхідний запас реагентів для її очищення. У зв'язку з цим слова подяки Представництву Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за надання вагомої допомоги у вирішенні цього надважливого питання», - підсумував Андрій Стародубов.
 
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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