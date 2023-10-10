10.10.2023 13:50 Віталій Хінєвіч
«Теплові мережі готові на 100%»: Ігор Терехов розповів про готовність міста до опалювального сезону
Харківський міський голова Ігор Терехов у ефірі національного телемарафону повідомив про готовність до нового опалювального сезону, передає РЕДПОСТ .
«Теплові мережі готові на 100%»: Ігор Терехов розповів про готовність міста до опалювального сезону
Мер Харкова зазначив, що теплові мережі готові на сто відсотків для проходження опалювального сезону.
«Наші теплові мережі готові на 100% до опалювального сезону. Все підготовлено, нам дуже багато доводилося працювати над тим, щоб привести енергетичну та теплову мережу в задовільний стан. І ми це зробили», - повідомив Ігор Терехов.
У той же час він зазначив, що можливі обстріли у зв'язку з чим місто має кілька планів, які допоможуть пройти опалювальний сезон.
«Військові попереджають нас, що можуть бути обстріли, можуть бути певні руйнування. Однак у нас є кілька планів для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми будемо проходити опалювальний сезон і я впевнений, що ми пройдемо його на тому належному рівні, якому можна витримати», - додав мер Харкова.
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