    
Главная Новини Харкова ЖКГ «Теплові мережі готові на 100%»: Ігор Терехов розповів про готовність міста до опалювального сезону
10.10.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

«Теплові мережі готові на 100%»: Ігор Терехов розповів про готовність міста до опалювального сезону

Харківський міський голова Ігор Терехов у ефірі національного телемарафону повідомив про готовність до нового опалювального сезону, передає РЕДПОСТ .


«Теплові мережі готові на 100%»: Ігор Терехов розповів про готовність міста до опалювального сезону
Мер Харкова зазначив, що теплові мережі готові на сто відсотків для проходження опалювального сезону.
 
«Наші теплові мережі готові на 100% до опалювального сезону. Все підготовлено, нам дуже багато доводилося працювати над тим, щоб привести енергетичну та теплову мережу в задовільний стан. І ми це зробили», - повідомив Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
У той же час він зазначив, що можливі обстріли у зв'язку з чим місто має кілька планів, які допоможуть пройти опалювальний сезон.
 
«Військові попереджають нас, що можуть бути обстріли, можуть бути певні руйнування. Однак у нас є кілька планів для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми будемо проходити опалювальний сезон і я впевнений, що ми пройдемо його на тому належному рівні, якому можна витримати», - додав мер Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про хід відновлення Харкова після ракетних ударів та про стан поранених.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.10 ЖКГ У КП «Харківводоканал» розповіли про якість водопровідної води 09.10 Надзвичайні події та кримінал Ракетний обстріл Харкова: на місцях "прильотів" тривають відновлювальні роботи (фото)   09.10 ЖКГ У Харкові на місці ракетного удару замінюють каналізацію (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 