10.10.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

«Теплові мережі готові на 100%»: Ігор Терехов розповів про готовність міста до опалювального сезону

Харківський міський голова Ігор Терехов у ефірі національного телемарафону повідомив про готовність до нового опалювального сезону, передає РЕДПОСТ .



«Теплові мережі готові на 100%»: Ігор Терехов розповів про готовність міста до опалювального сезону



Мер Харкова зазначив, що теплові мережі готові на сто відсотків для проходження опалювального сезону.

«Наші теплові мережі готові на 100% до опалювального сезону. Все підготовлено, нам дуже багато доводилося працювати над тим, щоб привести енергетичну та теплову мережу в задовільний стан. І ми це зробили», - повідомив Ігор Терехов.

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У той же час він зазначив, що можливі обстріли у зв'язку з чим місто має кілька планів, які допоможуть пройти опалювальний сезон.

«Військові попереджають нас, що можуть бути обстріли, можуть бути певні руйнування. Однак у нас є кілька планів для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми будемо проходити опалювальний сезон і я впевнений, що ми пройдемо його на тому належному рівні, якому можна витримати», - додав мер Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про хід відновлення Харкова після ракетних ударів та про стан поранених.

Источник: Ігор Терехов

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