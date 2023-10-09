09.10.2023 19:32 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про хід відновлнння Харкова після ракетних ударів та про стан поранених

Які роботи виконали комунальники міста розповів мер Харкова Ігор Терехов.



Ігор Терехов розповів про хід відновлнння Харкова після ракетних ударів та про стан поранених



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-канлі рощповів про стан відновлювальних робіт:

"Продовжуємо відновлювати комунікації, інфраструктуру та пошкоджене житло харківʼян після серйозних ракетних ударів по місту 6 жовтня.

Станом на зараз комунальники вже забили понад 2 тисячі вікон і закрили розбиті дахи 25 будинків у трьох районах міста.

За вихідні були повністю розчищені дороги та відновлений рух транспорту включно з трамваєм на вулицях Молочній та Георгія Тарасенка.

Крім цього, були замінені дорожні знаки та світлофори, відремонтовані аварійні конструктиви, перевірені інженерні системи.

З пʼятниці практично у всіх будівлях, розташованих поряд з епіцентром вибуху, є світло, вода та газ. Де ще немає — зʼявиться найближчим часом.

Батьки та 11-місячний братик загиблого хлопчика досі у лікарні. Стан дорослих і дитини — стабільний.

Працюємо з мешканцями постраждалих будинків: забезпечуємо ковдрами, подушками, постільною білизною, засобами особистої гігієни. За потреби годуємо та переселяємо в соціальне житло.

Ліквідаційна робота триває. Дякую за злагоджену роботу усім, хто допомагає!

З усіх питань постраждалі можуть звертатися за телефонами:

Слобідський район: +38 (050) 957-07-37;

Київський район: +38 (099) 155-43-97;

Основʼянський район: +38 (050) 343-75-53."