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09.10.2023  20:10   Дмитро Колонєй

Харківських учнів запрошують на пробне НМТ

Стало відомо, коли харківські школярі зможуть пройти пробне тестування.


Харківських учнів запрошують на пробне НМТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харкові 22-29 жовтня 2023 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відбудеться пробне національне мультипредметне тестування для школярів старших класів.
 
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Тестування пройде з трьох обов’язкових предметів та одного на вибір, а саме:
  • українська мова;
  • історія України;
  • математика;
  • фізика;
  • англійська мова.
На кожен предмет даватиметься 60 хвилин, після чого результати оцінять та надішлють на пошту. 
 
Для участі необхідно обов’язково зареєструватися за посиланням, щоб отримати доступ до електронної системи:  
 
«Цього року Український центр оцінювання якості освіти не проводитиме пробний НМТ. Тож ХНЕУ - один з небагатьох вишів, який надає можливість проходження пробного тестування. Це максимально дієвий та об’єктивний спосіб зрозуміти рівень знань школярів та ухвалити рішення щодо додаткової підготовки з того чи іншого предмету», - зазначили в університеті.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що у Харкові пройдуть безкоштовні вебінари з 5 предметів.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  нмт, підготовка, харків, пробне тестування
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