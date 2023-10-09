09.10.2023 20:10 Дмитро Колонєй
Харківських учнів запрошують на пробне НМТ
Стало відомо, коли харківські школярі зможуть пройти пробне тестування.
Харківських учнів запрошують на пробне НМТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, у Харкові 22-29 жовтня 2023 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відбудеться пробне національне мультипредметне тестування для школярів старших класів.
Тестування пройде з трьох обов’язкових предметів та одного на вибір, а саме:
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українська мова;
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історія України;
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математика;
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фізика;
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англійська мова.
На кожен предмет даватиметься 60 хвилин, після чого результати оцінять та надішлють на пошту.
«Цього року Український центр оцінювання якості освіти не проводитиме пробний НМТ. Тож ХНЕУ - один з небагатьох вишів, який надає можливість проходження пробного тестування. Це максимально дієвий та об’єктивний спосіб зрозуміти рівень знань школярів та ухвалити рішення щодо додаткової підготовки з того чи іншого предмету», - зазначили в університеті.
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