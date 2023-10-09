09.10.2023 20:10 Дмитро Колонєй

Харківських учнів запрошують на пробне НМТ

Стало відомо, коли харківські школярі зможуть пройти пробне тестування.



Харківських учнів запрошують на пробне НМТ



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у Харкові 22-29 жовтня 2023 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відбудеться пробне національне мультипредметне тестування для школярів старших класів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Тестування пройде з трьох обов’язкових предметів та одного на вибір, а саме:

українська мова;

історія України;

математика;

фізика;

англійська мова.

На кожен предмет даватиметься 60 хвилин, після чого результати оцінять та надішлють на пошту.

Для участі необхідно обов’язково зареєструватися за посиланням , щоб отримати доступ до електронної системи:

«Цього року Український центр оцінювання якості освіти не проводитиме пробний НМТ. Тож ХНЕУ - один з небагатьох вишів, який надає можливість проходження пробного тестування. Це максимально дієвий та об’єктивний спосіб зрозуміти рівень знань школярів та ухвалити рішення щодо додаткової підготовки з того чи іншого предмету», - зазначили в університеті.