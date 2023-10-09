09.10.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Ворог на Харківщині частіше атакує та посилює авіаудари

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Козача Лопань, Вовчанські Хутори і Охримівка.

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На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Дворічна, Петропавлівка, Кислівка і Синьківка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 жовтня 2023 року.