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09.10.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Ворог на Харківщині частіше атакує та посилює авіаудари

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Атакують та посилюють авіаудари окупанти на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

 

  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Козача Лопань, Вовчанські Хутори і Охримівка. 

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  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Дворічна, Петропавлівка, Кислівка і Синьківка.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 жовтня 2023 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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