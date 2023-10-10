Прогноз погоди у Харкові на 10 жовтня

Ранок та день у Харкові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 9 - 11° тепла.
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Справи, які потребують логічного підходу, будуть успішними. За умови, що зможете подолати осінню нудьгу.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів.
В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології.
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