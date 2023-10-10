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10.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 жовтня

Ранок та день у Харкові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 жовтня очікується  хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 2°, вдень 9 - 11° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо цього дня гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою й м'якою.
  • Якщо в цей день сонячно та ясно, то зима прийде не скоро.
  • Хмари пливуть сьогодні з півдня на північ — до поганої погоди.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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