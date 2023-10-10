10.10.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Справи, які потребують логічного підходу, будуть успішними. За умови, що зможете подолати осінню нудьгу.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Є шанс дізнатися про інсайдерську інформацію, яка допоможе просунутися вперед. Можливо, Овну вдасться випадково почути те, що не призначалося для його вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям Овен може отримати в руки ключ, що відкриває двері до нових досягнень і успіхів.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю варто подумати над тим, що саме останнім часом він робив не так, де зробив помилку. День наділяє його не лише самокритичністю, а й здатністю подивитися на себе збоку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, в якихось речах Телець поквапився, збився зі шляху чи просто не довів справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У якомусь питанні від Близнюків може знадобитися зробити вибір, і їм буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Близнюкам поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє їх у спину, Близнюкам не варто йти в неї на поводі. Нехай рішення добре дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Близнюки думають, чи з'явиться ще й третій варіант?

Рак (22 червня – 23 липня)

Який би досвід Рак не мав, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Можливо, йому необхідно буде проконсультуватися з кимось більш досвідченим або ж начальство візьме Рака під свій особистий контроль. А може, Рак почерпне потрібні йому для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, йому варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки пропонують Леву задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Лева увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Лев виявить, що на своєму місці він уже досяг «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У цьому випадку йому варто подумати про те, як кардинально змінити ситуацію на краще.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві в жодному разі не варто змішувати особисті відносини та роботу, хоча ситуація її до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Діви попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а може навіть спробує втягнути Діву в якісь справи з використанням її службового становища. Зірки кажуть, що робити цього не слід, інакше Діва шкодуватиме. У найкращому разі вона нашкодить роботі чи дружбі, у гіршому – і тому, й іншому.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам протягом дня не раз доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у них раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи співпадатиме з думкою Терезів, що може часом їх пригнічувати. Однак тут зірки радять Терезам поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День вимагатиме від Скорпіона таких якостей, як точність та зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Скорпіона лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих більше, ніж слова Скорпіона: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Скорпіон хоче, щоб його помітили та оцінили, йому варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Протягом дня Стрілець буде небайдужим до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Стрілець зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Стрілець не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує розтратити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг не рватиметься на перші ролі, проте йому чудово вдасться проявити себе на других! Особливо добре у Козерога вдасться діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Козеріг повинен чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для нього!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Чудовий день для того, щоб Водолій зав'язав корисне знайомство. Його комунікабельність і креативність на висоті, він сповнений цікавих ідей і зможе донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Водолію може мати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Водолій може зустріти людину, знайомство з якою вплине на її подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки наполегливо радять Рибам зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Риб чи про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій у розряд першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це Риби зроблять перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!